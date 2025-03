Por que as futuras pandemias são inevitáveis ​​e como podemos nos preparar

© Getty Images

Em 2020 e 2021, a humanidade passou por um dos maiores desafios dos últimos tempos: a pandemia de Covid-19. Mas esse vírus não foi o primeiro, nem vai ser o último, a atacar a população. As doenças infecciosas são mais prejudiciais para nós agora do que nunca. Há 7,9 bilhões de pessoas no planeta, muitas delas vivendo em cidades. Esses espaços confinados são onde as doenças prosperam e se multiplicam. Com a Covid-19, vimos como o mundo parou, embora não fosse tão imediatamente perigoso quanto um patógeno poderia ser. E, apesar de seus efeitos claramente prejudiciais, devemos antecipar mais perigos no futuro.

