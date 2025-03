Saindo do vermelho: dinheiro pode chegar em breve para quatro signos

© <p>Getty Images</p>

Os bolsos de quatro signos do zodíaco vão ficar mais cheios a partir desta quarta-feira, 19 de março. Segundo o portal 'Social 1', uma fase de abundância financeira pode estar chegando.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

Os nativos de Leão serão dos mais beneficiados nesta quarta-feira. Se estava à espera de uma oportunidade para dar um passo em frente, este é o momento. Aproveite para aumentar as suas fontes de rendimento.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Será abençoado com oportunidades no trabalho, com uma promoção a caminho. Ao mesmo tempo, mantenha-se atento a propostas vantajosas.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

É uma fase de sucesso para quem procura novos caminhos profissionais. Colha os frutos de esforços passados e coloque novos projetos em ação.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Os astros estão a seu favor. Este é o momento de conquistar tudo aquilo que deseja.

