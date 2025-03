Os países mais limpos do mundo

© <p>Shutterstock</p>

Onde você mora pode ter um grande impacto em sua saúde e bem-estar. Altos níveis de poluição e higiene precária estão ligados a doenças. Alguns países assumem a liderança na introdução de medidas que protegem a qualidade do ar, água, gestão de resíduos e saneamento de seus cidadãos.

Para medir o grau de limpeza das nações, Yale, Columbia e o Fórum Econômico Mundial trabalharam juntos para desenvolver o Índice de Desempenho Ambiental (Environmental Performance Index - EPI). O estudo classifica 180 países com base em 40 indicadores em 11 categorias, com foco na vitalidade do ecossistema, alterações climáticas e saúde ambiental.

Curioso? Clique na galeria para descobrir os 30 países mais limpos do mundo!