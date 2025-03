As habilidades mais buscadas na hora de contratar um profissional

© Getty Images

A economia foi virada de cabeça para baixo por causa da pandemia, mas uma baixa oferta de certas habilidades no mercado de trabalho torna as pessoas que possuam determinadas competências altamente empregáveis.

Inclusive, algumas das maiores plataformas de networking de carreira e emprego (Indeed, Glassdoor e LinkedIn) agregaram dados para revelar quais aptidões são as mais procuradas pelos empregadores. Para descobrir quais habilidades são as mais buscadas na hora de contratar um profissional hoje, clique nesta galeria.