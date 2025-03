Países com as maiores e menores taxas de alfabetização

© Shutterstock

A alfabetização é um pilar fundamental do desenvolvimento humano. Ela tem a capacidade de moldar economias e sociedades inteiras, bem como abrir caminhos para cada pessoa no planeta ter oportunidades singulares. No entanto, em todo o mundo, as taxas de alfabetização variam drasticamente, com algumas nações alcançando a alfabetização universal, enquanto outras lutam para educar grandes segmentos de suas populações.

Globalmente, cerca de 781 milhões de adultos são analfabetos, com quase dois terços sendo mulheres. Essa lacuna de gênero é mais gritante em nações menos desenvolvidas, onde os papéis tradicionais limitam a educação feminina. Em contraste, os países desenvolvidos têm taxas de alfabetização mais altas e disparidades de gênero significativamente menores.

A World Population Review compilou os dados de 176 países e comparou suas taxas de alfabetização. Das 15 nações com as menores taxas de alfabetização do mundo, 14 delas estão localizadas na África, enquanto quase metade dos 15 países com as maiores taxas são nações pós-soviéticas.

