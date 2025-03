Como aplicar perfume do jeito certo e manter o aroma por horas

© Shutterstock

Para garantir que sua fragrância favorita permaneça por mais tempo e seja aproveitada ao máximo, é importante seguir algumas orientações de especialistas. Michael Edwards, renomado especialista em perfumes e autor de "Fragrances of the World" , sugere que a aplicação correta do perfume é essencial para uma experiência olfativa duradoura.​

Dicas para aplicação do perfume:

Hidrate a pele antes da aplicação: A pele hidratada retém melhor as moléculas da fragrância. Utilize um creme hidratante sem cheiro ou da mesma linha do perfume antes de aplicá-lo, garantindo uma aderência mais eficaz e prolongada.

Aplique em pontos do pulso: Áreas do corpo onde há maior circulação sanguínea, como pulsos, pescoço, atrás das orelhas e dobras dos cotovelos, ajudam a intensificar a projeção da fragrância. A essência é liberada gradualmente ao longo do dia, garantindo um efeito prolongado.

Evite esfregar o perfume: Após aplicar o perfume, evite esfregar os pulsos ou outras áreas. O atrito pode quebrar as moléculas da fragrância e alterar suas notas originais, reduzindo a durabilidade e modificando o aroma. Apenas borrife e deixe secar naturalmente sobre a pele.

Aplique nos pontos de calor do corpo: As áreas com maior circulação sanguínea ajudam a difundir o perfume de forma gradual e constante. Os principais pontos são: pescoço, pulsos, atrás das orelhas, dobras dos cotovelos e joelhos. Essas regiões intensificam a projeção e mantêm a fragrância mais presente ao longo do tempo

Armazene corretamente suas fragrâncias: Para preservar a qualidade e a composição do perfume, guarde-o em locais adequados. Evite exposição direta à luz, calor excessivo ou umidade, pois esses fatores podem alterar sua estrutura química e comprometer sua durabilidade. O ideal é armazená-lo em um local fresco e seco, como dentro de um armário ou gaveta.

Seguindo essas orientações, você poderá desfrutar de uma experiência olfativa mais intensa e duradoura, aproveitando ao máximo sua fragrância preferida.

Leia Também: Cinco erros básicos que quase todos cometemos ao colocar perfume