Síndrome do intestino irritável: Cuidado com este tipo de alimentos

Síndrome do intestino irritável

"A síndrome do intestino irritável é uma síndrome, isto é, um conjunto de sintomas, caracterizado por dor abdominal recorrente, associada a alterações de trânsito intestinal, com diarreia e/ou obstipação, distensão abdominal e flatulência, que tendem a ocorrer em conjunto", revela o 'website' do Hospital da Luz.

Ao 'website' HealthShots, Basavaraj S. Kumbar, médico especialista em medicina interna, revelou alguns tipos de alimentos que podem funcionar como gatilhos para esta síndrome e com os quais deve ter algum cuidado. Saiba tudo.

Comida picante e 'fast food'

"O alto teor de gordura e os alimentos picantes podem dar origem a alguns sintomas da síndrome do intestino irritável."

Lactose e laticínios

"Para pessoas que são intolerantes à lactose, consumir estes alimentos pode aumentar o risco."

Consumo de cafeína e álcool em excesso

"O álcool pode irritar o revestimento intestinal e perturbar o equilíbrio das células intestinais."

