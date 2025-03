Comer pão ou queijo com bolor faz mal? Veja o que dizem os médicos

© Shutterstock

Consumir alimentos com bolor pode parecer inofensivo em um primeiro momento — especialmente quando falamos de pães ou queijos, onde o mofo pode surgir com facilidade. No entanto, especialistas alertam que, mesmo em pequenas quantidades, o consumo acidental de alimentos mofados pode oferecer riscos à saúde e deve ser evitado.

🧫 Quando ingerir bolor pode ser perigoso?

A gastroenterologista Christine Lee explicou ao USA Today que, em geral, pessoas com o sistema imunológico e digestivo saudáveis tendem a não sofrer efeitos graves após a ingestão acidental de bolor. Ainda assim, ela faz um alerta importante: tudo depende da quantidade ingerida e do tipo de fungo presente.

“Se for uma quantidade pequena, o organismo normalmente consegue lidar, e sintomas como diarreia, náusea ou cólicas podem ser apenas uma resposta protetora para eliminar o agente estranho”, afirma. Porém, em casos mais graves, a ingestão pode desencadear infecções gastrointestinais, respiratórias ou mesmo sistêmicas, especialmente em pessoas imunossuprimidas, crianças, idosos e gestantes.

Micotoxinas: o verdadeiro risco invisível

Alguns tipos de bolores produzem micotoxinas, substâncias tóxicas capazes de causar sérios danos ao organismo humano, inclusive efeitos cancerígenos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Essas toxinas podem estar presentes mesmo que o bolor visível tenha sido removido do alimento, já que os fungos se espalham por dentro e não apenas na superfície.

🥖 Pão, queijo e outros alimentos: o que pode e o que não pode?

Pães e bolos com bolor: devem ser descartados imediatamente, mesmo que o mofo esteja restrito a uma pequena parte. As raízes do fungo podem se espalhar sem que sejam visíveis.

Queijos duros (como parmesão): em alguns casos, é possível cortar ao menos 2 cm ao redor do mofo, descartando a parte contaminada. Mas isso não vale para queijos frescos.

Frutas, legumes e castanhas mofadas: também devem ser evitados, pois podem acumular micotoxinas perigosas.

O que fazer se ingerir por engano?

Se você perceber que comeu algo com bolor, a recomendação é hidratar-se bastante e repousar, observando possíveis sintomas como desconforto abdominal, vômitos ou diarreia. Em casos persistentes ou se você pertence a um grupo de risco, procure atendimento médico.

Dica importante: mantenha os alimentos bem armazenados e verifique frequentemente a validade e o estado de conservação, evitando ambientes úmidos e quentes — condições ideais para o crescimento de fungos.

