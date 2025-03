Truque simples revela se o mel é puro ou adulterado; entenda

© Shutterstock

Em tempos em que a autenticidade dos produtos alimentícios é uma preocupação crescente, saber como garantir a qualidade do mel pode ser essencial. O Informe Brasil compartilhou um método fácil e prático para verificar se o mel que você compra é realmente puro ou se foi adulterado. Existe um truque caseiro que pode ser realizado em poucos minutos para determinar se o mel foi adulterado com água ou açúcar.

O processo é simples e pode ser feito com materiais que qualquer pessoa tem em casa. Basta pegar um palito de fósforo e cobrir a ponta com um pouco de mel. Em seguida, acenda o fósforo. Se o mel for genuíno e não contiver aditivos, o palito acenderá normalmente. Caso o fósforo não acenda ou se apagar rapidamente, há uma boa chance de que o mel tenha sido misturado com substâncias como água e açúcar, o que comprometeria a sua qualidade.

Esse teste, além de rápido, é uma excelente forma de os consumidores verificarem a autenticidade do mel, um alimento que, frequentemente, pode ser alvo de adulterações para aumentar a quantidade e reduzir custos.

Leia Também: Comer pão ou queijo com bolor faz mal? Veja o que dizem os médicos