Combata a falta de magnésio com estes 11 alimentos

Alimentos ricos em magnésio para melhorar saúde do coração, controlar açúcar no sangue e fortalecer os ossos

Ingerir alimentos ricos em magnésio é fundamental para regular o açúcar no sangue, controlar a pressão arterial e melhorar a saúde dos ossos. Se você não sabe por onde começar, a dietista Jillian Kubala, em entrevista ao website Health, recomendou alguns legumes e vegetais que podem ajudar a aumentar os níveis de magnésio no organismo. Confira abaixo as sugestões com informações sobre os benefícios de cada alimento:

Espinafre

O espinafre é uma das melhores opções, sendo uma excelente fonte de magnésio. "Além disso, o espinafre é rico em vitaminas C e E, que possuem poderosas propriedades antioxidantes, importantes para combater os radicais livres e reduzir a inflamação", explica a dietista.

Acelga

A acelga é outro vegetal de folhas verdes que contribui significativamente para a ingestão de magnésio. Ela também é rica em fibras e pode ajudar na digestão, além de ser uma boa fonte de vitamina K, essencial para a saúde óssea.

Edamame

Os edamames, feijões de soja imaturos, são uma ótima fonte de magnésio e oferecem outros nutrientes essenciais, como ferro e potássio. O consumo de edamame também pode ajudar na redução da pressão arterial e melhorar a função muscular devido ao seu alto teor de potássio.

Abóbora

A abóbora, especialmente a abóbora-moranga, é uma excelente escolha para quem busca aumentar os níveis de magnésio. "Ela ajuda a regular os níveis de açúcar no sangue e proporciona uma sensação de saciedade mais duradoura após as refeições", afirma Kubala. Além disso, a abóbora é rica em fibras e vitamina A, importante para a saúde da pele e do sistema imunológico.

Alcachofra

A alcachofra é rica em magnésio e antioxidantes. Ela também é uma boa fonte de fibra, o que favorece a digestão e ajuda na manutenção de níveis saudáveis de colesterol. A alcachofra pode contribuir para a saúde do fígado e auxiliar no controle da pressão arterial.

Lentilhas

As lentilhas são uma excelente fonte de magnésio, especialmente para quem segue uma dieta vegetariana ou vegana. Elas também são ricas em ferro e fibras, o que auxilia na regulação do açúcar no sangue e na promoção de uma boa saúde digestiva.

Couve kale (couve de folhas escuras)

A couve kale é outro vegetal de folhas verdes escuras, rica em magnésio. Ela também contém vitaminas A, C e K, que ajudam a manter os ossos fortes e a melhorar a saúde ocular. Além disso, a couve kale tem um alto teor de antioxidantes, que auxiliam na proteção contra doenças inflamatórias.

Brócolis

Os brócolis são ricos em magnésio, além de fornecerem uma grande quantidade de vitamina C, vitamina K e fibra. Eles são importantes para a saúde do coração e dos ossos, além de ajudarem no combate à inflamação e ao câncer devido às suas propriedades antioxidantes.

Beterraba

A beterraba não só é rica em magnésio, mas também em nitratos, que ajudam a melhorar a circulação sanguínea e reduzir a pressão arterial. Ela também possui um bom teor de ferro e pode ser benéfica para quem tem deficiência de sangue.

Pastinacas (pastinaca ou raiz de aipo)

As pastinacas são uma ótima fonte de magnésio, além de serem ricas em fibras e vitaminas C e K. Elas ajudam na digestão, na saúde do sistema imunológico e no controle do açúcar no sangue, sendo um excelente alimento para equilibrar a dieta.

Incorporando esses alimentos em sua rotina, você poderá melhorar seus níveis de magnésio e, com isso, contribuir para a saúde cardiovascular, fortalecer os ossos e manter a pressão arterial e os níveis de glicose sob controle.

