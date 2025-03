Cinco sinais de dor abdominal que não deve ignorar

© Shutterstock

Embora dores abdominais sejam comuns e frequentemente passageiras, é essencial estar atento a certos sinais que podem indicar condições mais graves. O HuffPost conversou com médicos sobre os casos em que a dor abdominal deve ser tratada com mais seriedade. Aqui estão cinco situações em que a dor abdominal merece atenção médica imediata:

Dor aguda localizada no abdômen inferior direito: Se for uma dor forte e localizada, pode ser um sinal de apendicite. O gastroenterologista Jean-Pierre Raufman alerta que, nesse caso, a dor costuma ser intensa e precisa de cuidados urgentes.

Dor constante que não melhora com o tempo ou com analgésicos: A gastroenterologista Feenalie Patel afirma que se a dor continuar sem alívio e for persistente, é importante investigar se outros órgãos estão envolvidos, como o pâncreas ou intestinos.

Dor na região superior do abdômen: Pode indicar problemas na vesícula biliar, como cálculos biliares. Raufman explica que dor e náusea nessa área merecem atenção médica imediata.

Inchaço abdominal com dor intensa, vômitos ou pele amarelada: Se esses sintomas estiverem presentes, é importante procurar atendimento médico. O inchaço, em conjunto com vômitos e icterícia (pele amarelada), pode indicar problemas graves como hepatite ou pancreatite.

Dor com febre ou sangue nas fezes: Esses sintomas são sinais de alerta para possíveis infecções graves ou doenças inflamatórias intestinais, como colite ou doença de Crohn. A avaliação médica é fundamental nesse caso.

Caso esses sintomas persistam ou piorem, buscar ajuda médica é fundamental para prevenir complicações.

Também é importante lembrar que, no Brasil, condições como a síndrome do cólon irritável (SCI) afetam muitas pessoas, sendo uma das causas mais comuns de desconforto abdominal. Aproximadamente 15% dos homens e 30% das mulheres no país sofrem de SCI, que provoca dores abdominais e alterações nos hábitos intestinais.

