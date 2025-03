© Getty Images

É verdade que muitas condições médicas raras têm sintomas extremamente estranhos, mas a síndrome do sotaque estrangeiro (SAF) está lá no topo da lista! Esse transtorno afeta a fala e a linguagem e é geralmente resultado de trauma no cérebro ou outros distúrbios. E pode acontecer de repente: há casos de pessoas que acordam de manhã falando de um jeito diferente do que o habitual.

Intrigado? Clique na galeria a seguir para saber mais sobre a síndrome do sotaque estrangeiro.