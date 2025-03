Câncer renal: tumor apresenta sinais somente em estágios avançados

© <p>Shutterstock</p>

Segundo relatório da Sociedade Americana do Câncer, o número de casos de câncer no mundo pode aumentar em 77% até 2050. Quando o assunto é câncer renal, os desafios na prevenção e diagnóstico são ainda maiores. Segundo o Observatório Global de Câncer da OMS, o ano de 2022 registrou mais de 400 mil diagnósticos de câncer de rim e 155 mil óbitos pela doença.

“Infelizmente, o câncer de rim costuma ser silencioso e, quando apresenta sintomas, geralmente já está em estágio avançado” explica a oncologista especialista em tumores urológicos, Dra. Ana Paula Cardoso, que reforça que alguns dos principais sintomas são sangue na urina, dor lombar e aumento de volume abdominal.

No mês que marca o Dia Mundial do Rim (13/3), a especialista destaca cinco fatos sobre o câncer renal, com o objetivo de chamar atenção para a doença, bem como para a relevância do cuidado adequado após a confirmação do diagnóstico. Confira:

1- Tabagismo é o principal fator de risco

A obesidade, as doenças renais crônicas, a exposição ocupacional a solventes e produtos químicos, fatores genéticos — que podem ser responsáveis por 5% a 8% dos casos de câncer de rim3 — o sedentarismo e o consumo excessivo de álcool e de alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar, estão associados ao aumento dos casos da doença. No entanto, o principal fator de risco para a doença é o tabagismo, que também afeta diferentemente o tratamento da doença.

2- É mais frequente a partir dos 50 anos de idade e mais prevalente em homens

O câncer renal é duas vezes mais comum em homens do que em mulheres.4 Embora a doença também possa acometer pessoas mais jovens, ela geralmente é mais comum entre 60-70 anos em ambos os gêneros.

3- Muitos casos são descobertos acidentalmente

Por ser uma doença silenciosa, muitas vezes, o diagnóstico é feito através de exames de imagem - como ultrassom abdominal e tomografia de abdômen, solicitados por outros motivos. “Na maioria das vezes, o diagnóstico da doença é feito de forma proativa em casos mais avançados, quando surgem sintomas como sangue na urina, dor lombar persistente e aumento do volume abdominal”, explica a oncologista.

4- Existem tratamentos eficazes para a doença

Atualmente, existem tratamentos que aumentam significativamente as chances de cura e melhoram a qualidade de vida dos pacientes, especialmente daqueles com doença metastática. “Entre as opções disponíveis, destacam-se as terapias-alvo, que bloqueiam o crescimento do tumor, os inibidores da via mTOR, que atuam em um caminho celular responsável pelo crescimento e divisão das células tumorais, e os imunoterápicos (inibidores de checkpoint imunológico), que estimulam o sistema imunológico a reconhecer e atacar as células cancerígenas”, ressalta a oncologista.

Entre as opções de terapia-alvo, temos o cabozantinibe, que está no grupo de medicamentos inibidores de tirosina quinase (TKIs) que bloqueiam enzimas chamadas tirosina quinases, que ajudam as células cancerígenas a crescer, se multiplicar e formar novos vasos sanguíneos. “Essa terapia se diferencia dos outros inibidores TKIs por atuar em múltiplas tirosinas quinases ao mesmo tempo. Ela não apenas reduz o suprimento de sangue do tumor, mas também bloqueia outras vias que ajudam as células cancerígenas a crescer e se espalhar, o que pode torná-lo mais eficaz em alguns casos, especialmente quando a doença já avançou ou quando outros tratamentos deixaram de funcionar”, explica a especialista.

5- Hábitos saudáveis são indispensáveis

A adoção de hábitos saudáveis, como: parar de fumar e não ingerir álcool em excesso, manter um peso saudável, praticar atividade física regularmente e escolher alimentos naturais em vez de ultraprocessados, são fundamentais.

“Com a adoção dessas práticas saudáveis, é possível reduzir o risco de câncer renal e prevenir outras doenças. Além disso, medidas preventivas são essenciais. Realizar check-ups médicos regularmente é fundamental, pois a detecção precoce aumenta as chances de um tratamento eficaz e pode salvar vidas”, conclui a Dra. Ana Paula.