Três bebidas que aceleram o envelhecimento da pele; veja quais são

Para manter uma pele jovem e saudável, é fundamental prestar atenção à alimentação e aos hábitos diários. De acordo com especialistas, certos tipos de bebidas podem contribuir para o envelhecimento precoce da pele, causando o aparecimento de rugas e a perda de elasticidade. O site SheFinds consultou diversos dermatologistas para entender melhor o impacto dessas bebidas.

A dermatologista Elaine F. Kung, especializada em cuidados com a pele, explica que algumas bebidas podem desidratar a pele, comprometendo sua elasticidade e favorecendo o surgimento de linhas finas e rugas. Ela destaca que, produtos como refrigerantes, energéticos e bebidas à base de café, podem ter efeitos negativos no nosso corpo e pele.

Refrigerantes

Elaine F. Kung alerta que refrigerantes contêm produtos químicos como fósforo, potássio e cafeína, que afetam não apenas os ossos, mas também as células do corpo. O consumo excessivo de refrigerantes pode contribuir para a desidratação da pele, tornando-a mais propensa a rugas.

Bebidas energéticas

Jose Mier, dermatologista especializado em cuidados com a pele, afirma que as bebidas energéticas, ao estimularem o cérebro e o sistema nervoso, podem interferir na qualidade do sono. Isso resulta em olheiras e inchaço nos olhos, além de prejudicar a regeneração celular da pele durante a noite.

Bebidas de café engarrafadas

Cheryl Rosen, também dermatologista, adverte que as bebidas de café engarrafadas, muitas vezes ricas em aditivos e conservantes, podem causar ressecamento da pele e perda de hidratação. Quando consumidas em excesso, essas bebidas podem contribuir para o envelhecimento precoce da pele.

Em resumo, para garantir uma pele saudável e com aspecto jovial, é essencial evitar o consumo excessivo dessas bebidas e manter uma rotina de cuidados que inclua hidratação adequada e uma alimentação balanceada.

