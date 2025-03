Que tal um Bolinho de Coco para servir no café?

© Divulgação

Seja sozinha ou acompanhada, a hora do café tem que ter alguma coisinha para beliscar, não é mesmo? Para te inspirar, sugerimos a receita de Bolinho de Coco, com biscoito triturado na massa, a sobremesa rende até 10 fatias.

Ficou com vontade? Então confira a receita completa abaixo e mão na massa!

Bolinho de Coco

Ingredientes:

Para a Massa

3 ovos

150ml de óleo

600g de açúcar

300ml de leite

100g de coco ralado

80g de Biscoito Coquinho Pilar triturado

300g de farinha sem fermento

15g de fermento

30g de Margarina Puro Sabor para untar

Para a Calda

1 lata de leite condensado

350ml de leite de coco

Para Decorar

400g de coco ralado

Modo de Preparo:

Massa

- Bata no liquidificador o biscoito, formando uma farinha;

- Acrescente no liquidificador os ovos, o óleo, o leite, o açúcar e o coco ralado;

- Em um recipiente, misture o conteúdo batido no liquidificador com o trigo e o fermento;

- Unte um tabuleiro com margarina e trigo. Despeje a massa e leve ao forno preaquecido a 180 graus por mais ou menos 35 minutos.

Calda

- Misture o leite de coco com o leite condensado. Leve ao fogo e mexa até ficar uma calda ralinha e homogênea.

Montagem

- Corte o bolo de coco em quadradinhos. Banhe na caldinha de coco e polvilhe coco seco. Sirva.

Tempo de Preparo: 50 minutos

Rendimento: 8 a 10 pedaços