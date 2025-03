Veja um truque para acabar com ácaros e percevejos em poucos minutos

© Shutterstock

Ácaros e percevejos são um problema com que pode estar lidando em casa. Existe um truque que pode fazer com que acabe com estas pragas em poucos minutos.

Nishant Prasad é profissional de limpeza da Clean Fanatics e à revista The Family Handyman revelou um truque que põe fim a este problema em apenas 30 minutos.

Conta que só precisa de colocar as roupas de cama na máquina de secar roupa ou local que deixe os tecidos expostos a altas temperaturas.



"Um erro comum é presumir que uma centrifugação será suficiente: não será. O calor alto consistente é a chave."

Explica que os 30 minutos é o tempo ideal para eliminar os insetos e os respetivos ovos. Desta forma, irá conseguir higienizar as várias peças que tem em casa.

Leia Também: Meu Filho só come macarrão, e agora?