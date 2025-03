Quer dormir melhor? Evite esses alimentos, aconselham nutricionistas

© Shutterstock

Se nunca tinha pensado nisto, o melhor é começar a ter esse cuidado. O tipo de alimentos que consome ao jantar e à noite podem acabar por interferir com o seu sono. Se quer dormir bem, o melhor é fazer algumas trocas.

A revista Real Simple falou com as nutricionistas Amy Goodson e Johna Burdeos para entender o que deve evitar consumir à noite, ao jantar e antes de ir dormir.

Alimentos ricos em açúcar

"Alimentos como doces, sobremesas e bebidas com açúcar podem levar a um pico de açúcar no sangue e a uma queda subsequente, o que afeta o sono", revela Johna Burdeos.

Alimentos picantes

"Podem causar indigestão ou azia antes de dormir e prejudicar o sono."

Fritos

"Causam ingestão e azia, gases e inchaço. Evite ainda refeições muito pesadas."

Cafeína

"Seja no chocolate, no café ou nos refrigerantes. Podem interferir com o sono e aumentar o estado de alerta", explica Amy Goodson.





