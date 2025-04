Coisas surpreendentes que sugam sua energia

© <p>Getty Images</p>

Os humanos têm apenas uma quantidade limitada de energia, então é natural que às vezes nos sintamos esgotados. Podemos ou não identificar facilmente as causas do que está nos deixando cansados, mas geralmente algumas vêm à mente. Estamos dormindo corretamente? Estamos nos alimentando com uma dieta equilibrada? Estamos passando por uma situação estressante em nossas vidas pessoais ou profissionais? Como está nossa saúde em geral? Todos esses são pontos de partida bastante comuns. Mas, às vezes, as razões subjacentes pelas quais estamos constantemente exaustos não são tão aparentes...

Nesta galeria, descubra as coisas surpreendentes do dia a dia que sugam sua energia.