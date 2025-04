Por que a preguiça não existe?

© Shutterstock

Preguiça é um rótulo que a sociedade frequentemente atribui muito rapidamente e sem muita reflexão. Quando as pessoas não atendem às expectativas (seja academicamente, profissionalmente ou pessoalmente), a suposição imediata é que elas não se esforçam ou não têm motivação. Mas e se o problema não for preguiça? E se a causa real for algo mais profundo, mais complexo e muitas vezes invisível para quem está vendo de fora?

O mundo está cheio de barreiras invisíveis que impedem as pessoas de chegarem ao seu melhor desempenho. Mas em vez de abordar essas dificuldades com empatia e apoio, geralmente julgamos e reforçamos ciclos de constrangimentos e mal-entendidos. No entanto, ao olhar além dos julgamentos superficiais e investigar as verdadeiras razões por trás da inércia, podemos promover um mundo que não seja apenas mais tolerante, mas também mais produtivo.

