Sintomas do cortisol alto: como identificar e o que fazer a respeito

© Shutterstock

O cortisol, conhecido como o "hormônio do estresse", é produzido pelas glândulas suprarrenais em resposta a situações estressantes. Seus níveis variam ao longo do dia, sendo mais elevados pela manhã e diminuindo ao longo da noite. No entanto, quando o corpo produz cortisol em excesso de forma constante, isso pode indicar um problema de saúde sério.

De acordo com especialistas da Healthline, o aumento crônico dos níveis de cortisol pode levar a uma série de sintomas. Entre os mais comuns estão:

Aumento de peso, especialmente na região abdominal;

Acne, principalmente na face, costas e ombros;

Hipertensão, ou pressão arterial alta;

Fraqueza muscular, particularmente nos braços e pernas;

Fadiga constante, mesmo após descanso;

Irritabilidade e mudanças de humor;

Dores de cabeça frequentes;

Dificuldade de concentração e memória;

Insônia, ou dificuldade para dormir e manter o sono;

Aumento do nível de açúcar no sangue, o que pode levar ao risco de diabetes;

Alterações gastrointestinais, como diarreia ou prisão de ventre;

Sintomas de ansiedade e depressão, que podem ser exacerbados pelo estresse constante.

Se você tem notado alguns desses sintomas ultimamente, é importante buscar orientação médica. O controle do estresse, uma alimentação equilibrada, a prática regular de exercícios e, em alguns casos, o uso de medicamentos específicos, podem ajudar a regular os níveis de cortisol e prevenir complicações.

Leia Também: Cuidado com as aparências: estes alimentos estão te fazendo engordar