Sementes de linhaça e camomila ajudam a reduzir dores da endometriose

© Shutterstock

A endometriose pode causar sintomas bastante incômodos e, em alguns casos, incapacitantes, como dores durante a relação sexual, cólicas menstruais intensas e dores pélvicas. Normalmente, esses sintomas podem ser tratados com cirurgia, analgésicos de venda livre e dietas ricas em alimentos anti-inflamatórios.

De acordo com o médico Karan Rajan, citado pelo Huffpost, há uma nova esperança para as pessoas que sofrem de endometriose, após um estudo que revelou que as sementes de linhaça e a camomila podem ajudar a controlar a dor.

O estudo, conduzido por pesquisadores iranianos, analisou os efeitos desses dois tratamentos em 102 pessoas com endometriose. Ao longo de oito semanas, os participantes tomaram cápsulas de camomila (cerca de 9 gramas, ou 3 xícaras de chá), óleo de linhaça (o equivalente a 2 colheres de sopa de sementes) ou um placebo.

Os resultados mostraram que as pessoas que ingeriram camomila e sementes de linhaça tiveram uma redução de 38% nas dores pélvicas, 41% menos dor durante o sexo e uma diminuição de 33% nas cólicas menstruais, em comparação com aquelas que tomaram o placebo.

Vale ressaltar que, embora algumas mudanças na dieta possam proporcionar alívio dos sintomas, como o estudo indicou, esses tratamentos podem não funcionar para todas as pessoas com endometriose.

Leia Também: Saiba como descongelar alimentos da forma correta e evitar riscos à saúde