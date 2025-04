As melhores companhias aéreas de 2025

© Getty Images

Você é um viajante frequente? Está planejando suas férias? O que você procura ao reservar sua viagem aérea? Há tantas opções a considerar. As companhias aéreas de baixo custo (low-cost) até levam ao seu destino por valores mais baratos, mas os custos adicionais podem ser estressantes. Já as empresas com serviços mais completos, que incluem bagagem, refeições, entretenimento e seleção de assentos no preço da passagem, podem parecer um pouco mais caras à primeira vista, mas podem oferecer o melhor custo-benefício.

O ranking das melhores transportadoras de 2025, da AirlineRatings.com , é uma lista de opções para ajudar passageiros como você a escolher a operadora ideal para viajar, avaliada pelos critérios qualidade, segurança, valor e impacto positivo.

Confira esta galeria para conhecer as 25 principais companhias aéreas do mundo.