Qual o limite máximo de sal que podemos consumir diariamente sem risco?

© Shutterstock

O consumo exagerado de sal é um dos grandes responsáveis por casos de hipertensão e doenças cardiovasculares em todo o mundo. De acordo com o portal de saúde Netmeds, mais de 1,89 milhão de mortes por ano estão diretamente relacionadas ao excesso de sódio na alimentação.

Embora essencial ao organismo por auxiliar no equilíbrio de fluidos e funções nervosas, o sal se torna perigoso quando ingerido além das quantidades recomendadas. Em excesso, ele pode provocar retenção de líquidos, aumento do volume sanguíneo e sobrecarga dos vasos, elevando consideravelmente a pressão arterial.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que adultos saudáveis consumam, no máximo, 5 gramas de sal por dia (cerca de uma colher de chá). Para pessoas com hipertensão ou predisposição à doença, o ideal é limitar o consumo a no máximo 3 gramas diárias, evitando complicações como AVCs e infartos.

Especialistas alertam que boa parte do sal consumido está oculto em alimentos ultraprocessados, molhos prontos e snacks, reforçando a importância de ler rótulos e manter uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais.





