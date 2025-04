Sintomas do câncer que afetou os últimos anos de vida de Val Kilmer

© Michael Tullberg/Getty Images

O ator norte-americano Val Kilmer morreu nesta terça-feira (1º), aos 65 anos, em decorrência de uma pneumonia. Nos últimos anos, o astro travava uma longa batalha contra um câncer de garganta, diagnosticado em 2014, que comprometeu seriamente sua saúde e afetou diretamente sua capacidade de falar.

Apesar de ter anunciado em 2021 que estava curado da doença, Kilmer passou por diversos tratamentos agressivos e perdeu parcialmente a voz. Em sua emocionante participação no filme Top Gun: Maverick (2022), a produção precisou recorrer à inteligência artificial para recriar digitalmente sua voz, devido às sequelas da doença.

Segundo a Cleveland Clinic, o câncer de garganta pode envolver diferentes regiões, como a laringe (cordas vocais), faringe e amígdalas. Os sintomas mais comuns incluem dor de garganta persistente, dificuldade para engolir, alterações na voz, tosse com sangue, dor de ouvido e perda de peso inexplicada. Em estágios iniciais, o tumor pode não apresentar sinais claros, o que dificulta o diagnóstico precoce.

Fatores de risco incluem histórico familiar da doença, tabagismo, consumo excessivo de álcool, infecção pelo vírus HPV (papilomavírus humano) e exposição prolongada a substâncias químicas tóxicas. Caso os sintomas persistam por mais de duas semanas, especialistas recomendam procurar avaliação médica.

Situação no Brasil

No Brasil, o câncer de laringe – uma das formas mais comuns de câncer de garganta – é o segundo tumor de cabeça e pescoço mais frequente em homens, atrás apenas do câncer de boca. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa para 2023/2025 é de cerca de 7.000 novos casos por ano, sendo mais comum em homens acima dos 40 anos.

Ainda de acordo com o INCA, o tabagismo é responsável por aproximadamente 95% dos casos de câncer de laringe no país, sendo considerado o principal fator de risco. O diagnóstico precoce aumenta significativamente as chances de cura, mas a doença ainda é detectada em estágios avançados em muitos casos.

Leia Também: Morre o ator Val Kilmer, astro de 'Top Gun' , aos 65 anos