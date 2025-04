Atenção aos sinais: médico alerta para dores que não devem ser ignoradas

© Shutterstock

Nem toda dor é inofensiva — e ignorar certos sinais do corpo pode custar caro. De acordo com o médico Michael Turturro, professor da Universidade de Pittsburgh (EUA), algumas dores comuns do dia a dia podem, na verdade, ser indicativos de problemas de saúde graves que exigem atenção médica imediata.

Em entrevista ao HuffPost, Turturro explicou que a dor súbita e persistente é um dos principais alertas. “Se surgir de forma repentina, for muito intensa e não desaparecer com o tempo, é motivo para procurar ajuda. Dores incapacitantes, mesmo sem histórico prévio, não devem ser ignoradas”, reforça o especialista.

Outros tipos de dor que merecem atenção:

Dor no peito: um sintoma clássico de problemas cardíacos, principalmente se for uma sensação nova ou semelhante a episódios anteriores relacionados ao coração. Nesse caso, a recomendação é buscar atendimento de emergência imediatamente.

Dor na parte inferior da perna: pode indicar a presença de coágulos sanguíneos, especialmente se vier acompanhada de inchaço ou coloração avermelhada. É um sintoma que pode estar relacionado à trombose venosa profunda e não deve ser subestimado.

Dor na parte superior das costas: muitas vezes negligenciada, pode sinalizar problemas cardíacos, respiratórios ou até mesmo neurológicos, dependendo da intensidade e de outros sintomas associados.

Dor na parte inferior do abdômen: quando acompanhada de febre, pode estar relacionada a pedras nos rins ou infecção renal. “Nesse caso, a dor costuma ser intensa, latejante e localizada de um lado do abdômen ou das costas”, explica o médico.

A orientação é clara: não normalize a dor persistente. A detecção precoce de doenças graves pode fazer toda a diferença no tratamento e na recuperação. Se algo parecer fora do normal, procure um profissional de saúde.

