Frutas ricas em fibras que você deveria incluir mais na sua dieta

© Shutterstock

Incluir frutas na alimentação diária é uma das maneiras mais simples e eficazes de manter a saúde em dia. Ricas em fibras, vitaminas e antioxidantes, elas desempenham papel essencial no bom funcionamento do intestino, no controle do colesterol e até na manutenção do peso corporal.

O site norte-americano EatingWell destacou algumas frutas especialmente poderosas no quesito fibras — nutriente que, além de favorecer a digestão, ajuda a regular a glicemia e a manter a saciedade por mais tempo. Confira as campeãs em teor de fibras e saiba por que vale a pena incluí-las com mais frequência no cardápio:



Frutos vermelhos (morango, mirtilo e framboesa)

Cerca de 8 g de fibra por xícara (aprox. 150g)

Pequenos no tamanho, mas grandes em benefícios, os berries são ricos em fibras solúveis e antioxidantes. Eles ajudam a reduzir a inflamação no organismo e podem ser consumidos com iogurte, cereais, smoothies ou até como sobremesa.

Romã

7 g de fibra por xícara

Além de ajudar na digestão, a romã é conhecida por suas propriedades anti-inflamatórias. As sementes também contêm polifenóis que combatem os radicais livres, contribuindo para a prevenção de doenças cardiovasculares.

Maracujá

25 g de fibra por xícara

Surpreendentemente rica em fibras, a polpa do maracujá também tem ação calmante e é excelente para o controle do colesterol e da glicemia. A grande quantidade de sementes, ricas em fibras insolúveis, favorece a saúde intestinal.

Pera (com casca)

6 g de fibra por unidade média

Fonte de fibras solúveis e insolúveis, a pera ajuda a regular o intestino e aumenta a sensação de saciedade. Para aproveitar melhor seus benefícios, consuma-a com casca.

Laranja (com bagaço)

3 g de fibra por unidade média

Apesar da fama pela vitamina C, a laranja também se destaca quando consumida com o bagaço — parte rica em fibras que auxilia na digestão e na redução do colesterol. O suco coado, porém, perde boa parte dessas vantagens.

Maçã (com casca)

4 g de fibra por unidade média

Clássica entre as frutas, a maçã contém pectina, um tipo de fibra solúvel que contribui para o bom funcionamento intestinal e o controle da glicose. Assim como a pera, o ideal é mantê-la com casca.

Abacate

7 g de fibra por metade da fruta

Além das fibras, o abacate é rico em gorduras boas (monoinsaturadas), que ajudam a proteger o coração. Sua combinação de nutrientes favorece a saciedade e o controle dos níveis de colesterol.

Para obter os melhores resultados, é importante variar o consumo de frutas ao longo da semana e combiná-las com uma alimentação equilibrada. E não se esqueça de beber bastante água — ela potencializa os efeitos positivos das fibras no organismo.





Leia Também: Quer dormir melhor? Evite esses alimentos, aconselham nutricionistas