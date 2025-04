Câncer de intestino: conheça 5 sinais que exigem atenção médica

© Shutterstock

O câncer de intestino, também conhecido como câncer colorretal, é uma das formas mais comuns da doença no Brasil — e também uma das que mais crescem entre pessoas com menos de 50 anos. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), a estimativa é de mais de 45 mil novos casos por ano no país. Diante desse cenário, médicos reforçam a importância de reconhecer os sinais de alerta.

A gastroenterologista Jéssica Cronemberger usou suas redes sociais para listar cinco sintomas que merecem atenção especial e podem indicar a presença da doença. “Ao primeiro sinal de que algo está errado, desconfie e procure um especialista”, alertou a médica em publicação no Instagram.

Veja os sinais que podem indicar câncer de intestino:

Presença de sangue nas fezes

Fezes com sangue, especialmente se forem acompanhadas de muco ou mudança na coloração, podem ser um indício de sangramento no trato digestivo inferior, o que merece avaliação imediata.

Perda de peso sem causa aparente

Emagrecimento súbito e involuntário pode ser um sintoma de diversas doenças graves, incluindo o câncer colorretal.

Anemia inexplicável

A queda nos níveis de ferro e hemoglobina no sangue, sem causa aparente, pode estar associada a sangramentos internos crônicos, comuns em alguns casos de câncer intestinal.

Alteração no hábito intestinal

Mudanças persistentes no ritmo intestinal — como diarreia frequente, constipação ou sensação de evacuação incompleta — também são sinais que devem ser levados a sério.

Dor abdominal recorrente

Dores abdominais frequentes e sem uma justificativa clara podem estar associadas à presença de tumores, inflamações ou obstruções intestinais.

Diagnóstico precoce salva vidas

Apesar da gravidade da doença, o câncer de intestino tem altas chances de cura quando diagnosticado precocemente. Exames como a colonoscopia são fundamentais, principalmente para pessoas acima dos 45 anos ou com histórico familiar da doença.

