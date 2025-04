Diga 'adeus' ao inchaço abdominal com estes cinco alimentos

© Shutterstock

Quando estamos nos sentindo inchados, a última coisa que pode parecer uma boa ideia é comer ou beber algo. Afinal, o inchaço — que pode ser causado por má digestão, excesso de sódio ou menstruação, entre outros fatores — está associado à sensação de estar desconfortavelmente cheio, mesmo sem ter comido muito.

No entanto, segundo o site Shape, “a combinação certa de nutrientes e hidratação pode, na verdade, ajudar o inchaço a desaparecer mais rapidamente do que se você evitasse comer ou beber completamente”. Alguns especialistas indicam os melhores alimentos para combater o inchaço, incluindo água com limão, aipo, melancia e outros.

1. Água com limão

“Muitas pessoas deixam de beber água quando estão inchadas, quando, na verdade, deveriam fazer o oposto. As pessoas acham que, ao reter líquido, é melhor reduzir a ingestão de água, mas isso está errado”, diz David Grotto, autor do livro 101 Foods That Could Save Your Life. “Como o limão é um diurético natural e um laxante suave quando adicionado à água morna, a água com limão pode ajudar a reduzir o excesso de sal no corpo e aliviar o inchaço.”

2. Aipo

“O aipo tem sido usado há anos como auxiliar digestivo para regular o intestino e controlar gases. Seus compostos químicos ajudam a reduzir a retenção de líquidos, o que o torna um dos alimentos mais eficazes contra o inchaço”, afirma Grotto.

3. Melancia

“Todos os tipos de melão fazem bem à saúde, mas a melancia é especialmente útil no alívio do inchaço. Ela tem propriedades diuréticas naturais e é uma ótima fonte de potássio.”

4. Alecrim

“O alecrim tem sido usado para tratar desde azia e dores de cabeça até dor de dente e pressão alta. Essa erva também ajuda a reduzir gases intestinais e melhora a digestão”, explica Jackie Newgent, nutricionista e chef. “Tente usá-lo em chás ou combiná-lo com aipo ou salsa para preparar um caldo caseiro.”

5. Banana

“O potássio presente na banana regula a hidratação e os níveis de eletrólitos do corpo, neutralizando os efeitos negativos de alimentos ultraprocessados. Enquanto o sódio faz o corpo reter líquidos, o potássio tem o efeito contrário, tornando a banana uma aliada contra o inchaço”, afirma a nutricionista Ashvini Mashru.

