Mercúrio retrógrado acabou e estes signos têm muitos motivos para sorrir

© Shutterstock

Termina esta terça-feira, 8 de abril, o primeiro Mercúrio retrógrado de 2025 e isso significa que alguns signos do zodíaco têm grandes motivos para sorrir.

Segundo o Hindustan Times, jornal indiano, "a partir de hoje (especialmente depois de sábado desta semana) vai, literalmente, sentir as nuvens se dissipando da sua alma".

"Embora o Mercúrio direto traga sempre um período de boa sorte com ele, alguns signos do zodíaco terão mais sorte do que outros", afirma. Confira a lista abaixo:

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)



"Satisfação. Esse será o tema daqui para frente para as pessoas deste signo. O presente cósmico pode não ser tão perfeito como o que eles queriam, mas assim que tomarem as rédeas, terão uma taxa de sucesso garantida de 99,99%!"

Leão (22 de julho a 22 de agosto)



"As coisas podem parecer ainda um pouco monótonas até este fim de semana, mas as pessoas deste signo sentirão, definitivamente, a fase transitória dos retrógrados se dissipando e, com ela, também a vontade de ficar na cama o dia todo, seja literal ou metaforicamente."

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)



"A partir de hoje, as pessoas que nasceram sob este signo deverão ser capazes de começar a ver o seu potencial pelo que ele realmente é - infinito. E depois, podem começar a planear os seus passos para o monetizar. É agora ou nunca, Aquário!"

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)



"Crises aleatórias de tristeza e possíveis situações de desgosto com as quais têm lidado, irão finalmente acabar. As pessoas deste signo irão deixar o seu corpo e mente relaxarem de toda a pressão das últimas semanas antes de mergulhar de cabeça em tudo o que está por vir".

Leia Também: Nunca provou 'nuggets' de tofu? Veja uma deliciosa receita!