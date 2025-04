Os cinco signos que menos pensam no casamento

© Shutterstock

Se está à espera de um pedido de casamento há muito tempo, pode não saber que o seu parceiro pode ter problemas em se comprometer.

O Times of India indica quais os três signos que menos pensam no casamento.

Descubra se algum é o seu ou do seu companheiro:

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Têm medo de se comprometer e evitam relações com receio de ficarem com o coração partido. Adoram estar solteiros, uma vez que se adequa mais à sua personalidade livre. São provavelmente os que têm menor probabilidade de vir a casar.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Mudam muito de ideias. Os nativos deste signo não pensam em ficar com a mesma pessoa para sempre. Adoram ter alguém atrás deles mas, mais cedo ou mais tarde, aborrecem-se.

Leão (22 de julho a 22 de agosto)

A emoção do casamento e das relações dura pouco tempo para as pessoas deste signo. Não gostam da monotonia. Adoram diversão e amor mas, quando as discussões normais nas relações começam, afastam-se.

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

Apesar de adorarem ter companhia, também adoram estar sozinhos. Gostam de romance, mas o casamento, para eles, implica muitas responsabilidades.

Peixes (20 de fevereiro a 20 de março)

Têm muito medo do compromisso porque têm receio de virem a ser desiludidos. Se a pessoa com quem estão não corresponde ao que imaginavam, fogem assim que possível. Gostam de manter as coisas leves, e nunca vão falar de casamento a não ser que tenham a certeza absoluta.

