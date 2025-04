Horário das refeições pode ser o 'segredo' para melhorar saúde do coração

© Shutterstock

Para evitar problemas na saúde cardiovascular, o horário das refeições pode ter um impacto que não esperava. Segundo um estudo publicado na Nature Communications, o trabalho noturno e o consumo de mais alimentos durante a noite acabam sendo fatores de risco.

A investigação analisou um grupo de 20 jovens no Brigham and Women's Center for Clinical Investigation, no Estados Unidos. Foram analisados os ritmos cardíacos com refeições feitas durante o dia, mas também à noite.

Depois, foram ainda comparados os dados com fatores de risco cardiovascular, incluindo também o sistema nervoso. Os investigadores sugerem que a saúde cardiovascular pode ser melhorada com um ajuste do horário das refeições.

Acrescentam ainda que deve ter evitado ou limitado o consumo de muitos alimentos durante a noite, especialmente por parte de quem tem trabalhos noturnos, pessoas com insônias ou quem viaja muito para diferentes fusos horários.

"Podemos dizer que o efeito do horário da alimentação está impulsionando algumas mudanças nos fatores de risco cardiovascular", revela Sarah Chellappa, uma das autoras do estudo.

Apesar das descobertas, o estudo apresenta algumas limitações, já que apenas foi feito com uma amostra bastante reduzida.

