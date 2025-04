Diabetes pode ter efeito no cérebro semelhante ao do Alzheimer

© Shutterstock

Um estudo da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos, publicado no The Journal of Neuroscience, revelou que pessoas com diabetes tipo 2 podem ter efeitos no cérebro idênticos aos primeiros sintomas da Alzheimer.

"A diabetes pode estar alterando o cérebro de forma semelhante aos estágios iniciais da doença de Alzheimer", explica em comunicado James Hyman, um dos autores do estudo, aqui citado pela Fox News.

"Mais estudos são necessários, mas estas conclusões têm o potencial de ajudar os investigadores a desvendar pistas para melhores estratégias de diagnóstico ou tratamento para a doença", continua.

Uma das principais causas está relacionada com os altos níveis de açúcar no sangue que acaba afetando uma parte do cérebro que está relacionada com as funções cognitivas e emocionais.

"Esse tipo de estudo abre novos caminhos não apenas para doentes de Alzheimer, mas também para outras doenças que afetam o cérebro."

