Os melhores (e piores) países para fazer novos amigos: O Brasil surpreende

Quem pensa em se mudar para o exterior ou sonha em passar uma temporada fora geralmente costuma pensar se terá dificuldades para fazer parte de uma comunidade e ter novos amigos. Essa é uma preocupação comum para muita gente que deseja dar esse passo ousado na vida. De fato, menos de 50% dos imigrantes revelaram achar fácil começar amizades ao se estabelecerem em um novo lugar.

Felizmente, a pesquisa anual da InterNations divulgou uma lista de países onde conhecer e estreitar laços com pessoas é mais tranquilo. Nesta galeria, você encontrará 15 das nações mais fáceis e 15 dos destinos mais desafiadores para fazer amigos, de acordo com os resultados do estudo.

Curioso para saber quais países são considerados os mais abertos para interagir e iniciar amizades e os piores para fazer amigos? Clique na galeria para descobrir.