Algumas pessoas têm maior propensão para viver relações amorosas mais longas.

Normalmente, estas pessoas são de um dos signos que a Poudre Food Partnership apontou.

Os nativos destes signos procuram profundidade emocional, estabilidade, e consistência.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

É a 'pedra' do zodíaco no que toca a relações amorosas. São regidos por Vênus, o planeta do amor e da beleza, e conhecidos pela sua lealdade e preferência por segurança e rotina.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

É o 'coração emotivo' do zodíaco. Os nativos deste signo adoram cuidar dos outros e priorizam as pessoas que lhes são próximas. Quando se apaixonam, fazem de todo o coração.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Podem não ser os mais românticos, mas o seu sentido de compromisso e fiabilidade tornam eles o parceiro ideal ao longo prazo. Regidos por Saturno, o planeta da disciplina e responsabilidade, as pessoas deste signo levam os seus compromissos muito a sério.

