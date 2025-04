Saiba como limpar corretamente o teclado do seu computador

© Shutterstock

Se você não costuma limpar o teclado do seu computador, é melhor rever esse hábito. Segundo especialistas, esse tipo de superfície pode abrigar mais microrganismos do que um assento de vaso sanitário. É o que alerta a revista especializada PC Mag, que listou os passos mais eficazes para uma limpeza completa e segura.

Veja como fazer:

Desligue o teclado do computador (ou remova as pilhas, no caso de modelos sem fio), vire-o de cabeça para baixo e sacuda bem para retirar sujeiras soltas.

Use uma escova com cerdas finas ou um pincel para alcançar os espaços entre as teclas. Esse passo ajuda a remover migalhas e poeira acumulada.

Se ainda houver partículas presas, aplique ar comprimido usando uma lata própria para esse fim, disponível em lojas de informática. O jato ajuda a desalojar resíduos mais difíceis.

Passe um pano de microfibra levemente umedecido com água ou álcool isopropílico por toda a superfície do teclado. Em seguida, use outro pano seco para finalizar. Só religue o equipamento depois que estiver completamente seco.

Teclas removíveis? Dê um banho nelas! Se seu teclado for mecânico e permitir a remoção das teclas, retire-as com cuidado e lave com água e sabão neutro. Depois, deixe secar naturalmente antes de recolocar.

A prática regular de higienização não só prolonga a vida útil do teclado como também contribui para a sua saúde — especialmente em tempos de maior preocupação com a limpeza e prevenção de doenças.

Leia Também: Jojo Todynho ataca defensores do SUS e Cariúcha rebate