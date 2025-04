Páscoa: como manter a alimentação equilibrada sem abrir mão do chocolate

© Shutterstock

A Páscoa é tradicionalmente marcada por celebrações em família, refeições especiais e pelo consumo de ovos de chocolate. No entanto, o excesso de doces e alimentos calóricos pode representar riscos à saúde, especialmente quando não há moderação na alimentação.

Segundo Thaís Sarian, nutricionista do Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, é possível aproveitar a festividade de forma consciente, optando por combinações nutritivas e saborosas.

O chocolate é o protagonista da data e seu consumo pode ser feito dentro de uma rotina alimentar saudável, o segredo está na quantidade e qualidade do doce. A nutricionista afirma que o consumo diário não deve ultrapassar 30 gramas, o que equivale a no máximo a quatro quadradinhos de chocolate.

Prefira chocolates maior concentração de cacau, acima dos 70%, esses têm menor quantidade de açúcar e ajudam na saciedade. “O chocolate amargo contém alta concentração de cacau e menor teor de açúcar, é rico em antioxidantes e pode auxiliar na redução do LDL (colesterol ruim) e no controle da pressão arterial”, comenta.

A variedade de ovos de chocolate disponíveis no mercado é imensa, Thais orienta que, ao escolher qual produto comprar é importante ficar atento as informações nutricionais presentes no rótulo. A lista de ingredientes vem em ordem de quantidade, ou seja, o ingrediente em primeiro lugar é o que aparece em maior proporção. Por isso, prefira chocolates que tenham como primeiros itens a massa de cacau, manteiga de cacau ou cacau em pó.

Quem tem diabetes e restrições alimentares pode comer o chocolate?

A profissional afirma que pessoas com diabetes e restrições podem consumir chocolate durante a festividade, desde que com moderação. Indivíduos com diabetes devem ter cuidado redobrado em relação à quantidade de carboidratos por porção, especialmente aqueles que estão em tratamento e utilizam a contagem de carboidratos no controle da glicemia.

Há, no senso comum, a crença de que pessoas com diabetes devem consumir a versão diet do ovo de Páscoa. No entanto, Thaís afirma que essa nem sempre é a melhor opção, já que algumas marcas adicionam mais gordura na composição para deixar o produto mais palatável.

Para pessoas com restrições alimentares, como veganos ou intolerantes à lactose, a recomendação é escolher chocolates com alta concentração de cacau e livres de ingredientes de origem animal.

E, se houver algum deslize na alimentação durante o feriado, o importante é não transformar isso em culpa. “Não faça loucuras como jejuns prolongados ou restrições alimentares severas. Apenas retome sua rotina alimentar, priorize alimentos naturais e evite alimentos processados, pratique atividades físicas e hidrate-se bastante”, finaliza a especialista.

Almoço de Páscoa

Para a refeição principal, o cardápio clássico da Páscoa pode ser aproveitado por todos. A principal orientação é investir em pratos à base de peixes como bacalhau assado com legumes, ou outro peixe ao forno como tilápia, pescada ou linguado.

Esses alimentos, embora sejam opções nutritivas, devem ser preparados de forma equilibrada. Por isso, é fundamental dar a devida atenção aos acompanhamentos que compõem a refeição. “Prefira uma salada de entrada e incremente o arroz com legumes, dando cor e adicionando fibras, vitaminas e minerais”, orienta Thaís.

