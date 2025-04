Imunidade baixa é inimiga das crianças nas estações frias e secas

© iStock

A chegada do outono é um alívio para aqueles que fogem do calor e preferem temperaturas mais amenas. Por outro lado, a chegada das estações mais frias do ano marca também o começo das preocupações com a saúde, principalmente a das crianças. Isso porque o ar mais seco e os termômetros em queda podem prejudicar o desempenho das defesas naturais do organismo. No caso da garotada, a convivência com outras crianças no ambiente escolar pode aumentar o risco de infecções. Fortalecer o sistema imune é fundamental.

Hábitos saudáveis como uma alimentação equilibrada, rica em frutas e vegetais, hidratação adequada, sono regular e higiene são essenciais para potencializar a imunidade. Essas práticas combinadas ajudam a preparar o organismo das crianças para uma rotina com mais saúde e menos interrupções.

O uso de imunomoduladores também pode ser uma estratégia recomendada por profissionais de saúde para assegurar que o organismo dos pequenos esteja pronto para enfrentar a maior exposição a agentes infecciosos. Formulados a partir de fragmentos bacterianos inativados, esses medicamentos estimulam a produção de anticorpos e células de defesa, "treinando" o organismo para reagir de forma mais eficaz a futuras infecções. Dessa forma, são importantes aliados na prevenção de infecções respiratórias recorrentes, como sinusites, amigdalites, otites e bronquites.

“O uso de imunomoduladores permite uma ativação preventiva do sistema imunológico. Eles atuam nas células apresentadoras de antígenos, que identificam e reagem a agentes invasores, ajudando a reduzir a gravidade e a frequência das infecções respiratórias”, explica a Dra. Ana Paula Castro, especialista em alergia e imunologia e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. O tratamento com imunomoduladores é realizado em ciclos de aproximadamente três meses.

Os imunomoduladores constituem uma mescla de antígenos bacterianos obtidos por liofilização e lise química ou mecânica de bilhões de bactérias ou cadeias de referência bacteriana cultivadas in vitro, como o Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella ozenae, Moraxella catarrhalis, Haemophylous influenzae1.

Ao contrário dos antibióticos, que atuam no combate direto às infecções, os imunomoduladores preparam o organismo para agir preventivamente, reduzindo a incidência de infecções e o uso de antibióticos — um desafio crescente na saúde pública.

A Dra. Ana Paula destaca a importância do uso consciente de antibióticos em crianças, frequentemente prescritos para tratar infecções comuns. “Cerca de 75% das prescrições de antibióticos são destinadas a crianças, muitas vezes por infecções recorrentes. O uso prolongado pode levar ao desenvolvimento de resistência bacteriana, tornando o tratamento de infecções futuras mais difícil. É essencial que antibióticos sejam prescritos e utilizados de forma responsável”, reforça.

