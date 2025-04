Saúde: como identificar desinformações sobre esse importante assunto?

© Shutterstock

Na era das notícias falsas, é cada vez mais difícil separar quais informações são confiáveis ​​e precisas e quais não são. Principalmente no campo da saúde. Todos os dias somos bombardeados com informações desta área, incluindo com falas de pessoas famosas. Então, como identificamos informações confiáveis ​​sobre saúde? Bem, a resposta é um pouco mais complexa do que imaginamos.

Nesta galeria, você encontrará dicas sobre como identificar informações falsas sobre saúde e por que muitos de nós somos ruins nisso. Clique para começar.