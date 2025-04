Para a Semana Santa, prepare Moqueca de Peixe

© Divulgação

Um clássico nos almoços que ocorrem na Semana Santa são os pratos com peixe, não é mesmo? Para te inspirar, ensinamos a preparar um prato com peixe que é a cara do feriado: Moqueca de Peixe. Fácil de fazer, a receita é finalizada com cheiro verde. Confira o modo de preparo completo abaixo:

Moqueca de Peixe

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de Margarina Puro Sabor

6 postas de peixe (Cavala)

suco de 1 limão grande

1 xícara (chá) de água fervente

1 garrafa pequena de leite de coco (200 ml)

2 sachês de caldo de camarão

1 cebola grande cortada em rodelas

1 pimentão vermelho cortado em rodelas

1 pimentão verde em cubo

1 colher (sopa) de cheiro-verde picado

1 pimentão amarelo

Modo de Preparo

- Tempere o peixe com o suco de limão e o deixe em um recipiente por 8 minutos para apurar o sabor;

- Enquanto isso, ferva o leite de coco com a água. Retire do fogo e acrescente o caldo de camarão. Transfira a mistura para uma panela. Reserve;

- Aqueça a Margarina Puro Sabor em uma panela e acrescente cebola, pimentões e as postas do peixe. Regue com o caldo reservado, tampe a panela e cozinhe por 10 minutos. Ao desligar o fogo, polvilhe com cheiro verde.

Tempo de Preparo: 1 hora

Rendimento: 6 a 8 porções