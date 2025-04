Outono e a temporada de gripes: como se proteger além da vacina?

© Shutterstock

Com a chegada do outono, as temperaturas mais amenas e a redução da umidade do ar criam um ambiente propício para a disseminação de vírus respiratórios, como os da gripe e do resfriado. Nessa época do ano, é comum o aumento da circulação do Influenza, responsável por quadros gripais que podem variar de leves a graves, principalmente em grupos de risco, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades. inclusive, em 2024, os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) aumentaram 45,8% no outono em comparação ao mesmo período do ano anterior, segundo o DRS de Campinas.

Diante desse cenário, a vacinação segue sendo a principal forma de prevenção, mas outros hábitos também desempenham um papel fundamental na proteção contra infecções respiratórias.

Segundo o Dr. Carlos Alberto Reyes Medina, Diretor Médico da Carnot Laboratórios, além da imunização, manter uma boa higiene das mãos, evitar locais fechados e pouco ventilados, além de reforçar a hidratação e a alimentação balanceada, são medidas essenciais para fortalecer o sistema imunológico. "Lavar as mãos com frequência, usar álcool em gel e evitar levar as mãos ao rosto reduzem significativamente o risco de contato com o vírus. Além disso, manter os ambientes bem ventilados e evitar aglomerações sempre que possível também contribuem para a redução da transmissão", explica o especialista.

Outro fator relevante é o fortalecimento da imunidade por meio de uma alimentação rica em vitaminas e minerais. Nutrientes como vitamina C, zinco e vitamina D desempenham um papel crucial na resposta do organismo contra infecções. "Ter uma dieta equilibrada, com frutas, verduras e proteínas de qualidade, além de manter-se hidratado, ajuda a fortalecer as defesas naturais do corpo, tornando-o mais resistente a infecções sazonais", ressalta Dr. Carlos Alberto.

Embora o outono seja tradicionalmente conhecido como o período de maior incidência de gripes e resfriados, adotar hábitos saudáveis e medidas preventivas pode fazer toda a diferença para evitar complicações. A atenção à saúde respiratória deve ser constante, e pequenas ações no dia a dia podem ser decisivas para atravessar a estação com mais bem-estar e segurança.

