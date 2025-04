Nutricionista explica como aliviar sintomas do lipedema com a alimentação

© Shutterstock

O lipedema é uma condição crônica que provoca inflamação e disfunção do sistema linfático, levando ao acúmulo desproporcional de gordura nos braços e, principalmente, nas pernas. Embora a alimentação não seja a causa da doença, ela pode influenciar diretamente na sua evolução, segundo especialistas.

A nutricionista Karla Maciel, citada em comunicado da Jasmine Alimentos, explica que uma dieta equilibrada e anti-inflamatória pode ajudar a reduzir sintomas como dor, inchaço e o avanço da gordura. Entre os alimentos recomendados estão fontes de ômega-3, como salmão, atum, sementes de linhaça e chia, além de azeite extravirgem, frutas vermelhas (como morango e mirtilo), chá verde, cúrcuma, sementes de gergelim e vegetais de folhas verdes, como couve e espinafre.

“É importante também priorizar carboidratos complexos, frutas com baixo índice glicêmico e alimentos ricos em potássio, além de evitar açúcares refinados, farinhas brancas e produtos ultraprocessados com aditivos”, orienta a nutricionista.

A saúde intestinal também tem papel essencial no controle do lipedema. Segundo Karla, investir em alimentos que favorecem a microbiota intestinal pode ajudar na regulação de processos inflamatórios. A dica é incluir prebióticos, como alho, cebola, banana verde e aspargos, e probióticos naturais, como iogurte, kefir e kombucha. A ingestão adequada de fibras também é indispensável.

Além do impacto físico, o lipedema pode afetar a autoestima de muitas mulheres, principalmente pelo aumento de peso localizado nas áreas afetadas. “É importante acolher esse impacto emocional. Atividades físicas de baixo impacto, apoio psicológico e cuidados com a pele ajudam no manejo dos sintomas e no bem-estar geral”, reforça a especialista.

Leia Também: Páscoa: como manter a alimentação equilibrada sem abrir mão do chocolate