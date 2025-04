Esse será o mais novo país do mundo e seu nome é Bougainville

© Shutterstock

Escondida no remoto Pacífico Sul está uma região autônoma de ilhas conhecida como Bougainville. Quase tão grande quanto a ilha principal do Havaí e coberta por terrenos montanhosos e exuberantes, a região é mais do que apenas uma joia geográfica: é uma terra de imensa riqueza mineral e um povo com uma vontade indomável de ser livre.

Por décadas, Bougainville (que atualmente ainda faz parte da nação de Papua Nova Guiné) foi explorada por corporações estrangeiras. O meio ambiente da região foi devastado, seus rios poluídos e seu povo marginalizado. Mas agora, quase 98% da população de 300 mil pessoas do arquipélago estão clamando por independência. E tudo sugere que isso está a caminho de se tornar realidade.

Bougainville certamente teve uma jornada notável. Da ocupação colonial e destruição ambiental ao renascimento cultural, resistência armada e uma visão ousada de independência, clique nesta galeria para saber mais sobre o próximo país do mundo.

Leia Também: Marcello Novaes revela separação; ex diz que ele terminou "por telefone"