Por que parecemos mais jovens hoje do que 50 anos atrás?

É difícil ignorar o quanto as pessoas parecem mais jovens hoje em dia em comparação com aquelas de idade semelhante décadas atrás. Essa tendência fascinante chamou a atenção de cientistas e sociólogos, ávidos por entender a combinação de fatores psicológicos, biológicos, sociais e ambientais que contribuem para essa mudança nas percepções do envelhecimento.

A percepção da idade — a maneira como percebemos a idade de alguém em comparação com sua idade cronológica real — evoluiu, moldada por uma complexa mistura de influências físicas, psicológicas e sociais. Embora estilos de vida mais saudáveis ​​e avanços nos cuidados com a pele desempenhem um papel, é evidente que nossas visões e experiências sobre o envelhecimento mudaram significativamente nos últimos anos.

