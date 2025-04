Com fome? Estes são os cinco melhores cozinheiros do zodíaco

© Shutterstock

Com a chegada do feriado prolongado de Páscoa, muitas famílias já se preparam para celebrar com refeições especiais — e sempre tem aquele parente que assume o comando da cozinha.

Mas será que essa pessoa é de um dos signos mais talentosos na arte de cozinhar? De acordo com o site Your Tango, alguns signos do zodíaco se destacam quando o assunto é preparar pratos deliciosos e reunir todos ao redor da mesa. Confira quem são os maiores chefs astrológicos:

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Sensíveis, apaixonados por sabores marcantes e por tudo que envolve prazer e beleza, os taurinos ocupam o topo da lista como os melhores cozinheiros do zodíaco. Eles sabem transformar qualquer refeição em uma verdadeira experiência sensorial.

Câncer (21 de junho a 21 de julho)

Cozinhar é um ato de amor para os cancerianos. Especialistas em pratos afetivos, eles brilham quando cozinham para quem amam — amigos e família são os maiores beneficiados com essa dedicação.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Criativos e atentos aos detalhes, os librianos gostam de inovar na cozinha e seguir receitas à risca, principalmente quando se trata de confeitaria. A busca por equilíbrio e estética também se reflete nos pratos que preparam.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Práticos e persistentes, os capricornianos encaram até as receitas mais complexas com paciência e dedicação. Para eles, cozinhar é uma forma de relaxar e também de conquistar — e costumam ter um repertório de pratos de sucesso.

Gêmeos (21 de maio a 21 de junho)

Versáteis e sociáveis, os geminianos valorizam mais do que o sabor: eles enxergam a comida como uma ponte para conexões afetivas. Curiosos, gostam de experimentar especiarias e ingredientes de diferentes culturas, sempre com foco em opções saudáveis e criativas.