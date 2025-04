Detox depois dos excessos da Páscoa? Confira essas dicas

© Shutterstock

Chocolates, bacalhau, ovos e muito mais. Os últimos dias provavelmente foram recheados de comida. Você pode estar se sentindo cheio e inchado, mesmo já tendo se passado algumas horas desde a última grande refeição. O ideal agora é pensar em formas de aliviar o estômago.

Ao site Hillview Farms, o nutricionista William Polson revelou alguns dos alimentos que podem ajudar a fazer um detox após esses dias de excessos. O brócolis é uma das opções que ele recomenda.

"Possui diversas propriedades antioxidantes que ajudam a proteger o corpo e a eliminar toxinas do organismo", afirma. Já a beterraba também é uma excelente escolha.

"É uma boa opção para incluir na dieta e um grande aliado na desintoxicação natural do corpo." O limão é outro ingrediente que você deve sempre ter em casa. "Ele tem a capacidade de restaurar o pH do corpo e melhorar o funcionamento do sistema imunológico."

O abacate e o gengibre também fazem a diferença. "O gengibre contém uma grande quantidade de antioxidantes que podem ajudar na digestão, acalmar o estômago, reduzir o inchaço e os gases."

