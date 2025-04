Derrame ocular como o de Paulo Zulu é perigoso?

© Reprodução

O ator e modelo, Paulo Zulu, recentemente mostrou nas redes sociais o derrame ocular que sofreu após o filho bater o dedo em seu olho. De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier e membro do CBO (Conselho Brasileiro de Oftalmologia), o derrame ocular sofrido por Zulu é uma hemorragia subconjuntival.

Riscos

Apesar do aspecto assustador, o oftalmologista afirma que a hemorragia subconjuntival não é perigosa. Ocorre pelo rompimento de um vasinho que acumula sangue entre a esclera, parte branca do olho, e a conjuntiva (membrana que reveste o globo ocular). “Este sangue geralmente é absorvido pelo olho entre 1 e 2 semanas sem prejudicar a visão”, salienta.

Além dos traumas, Queiroz Neto afirma que o rompimento de vasos pode ser causado por:

Hipertensão arterial;

Esforço físico;

Distúrbios na coagulação incluindo doenças como a dengue que diminui o número de plaquetas no sangue;

Uso incorreto de lente de contato;

Descuido após cirurgias oculares.

Por isso, para obter diagnóstico preciso e descartar complicações mais graves, todo derrame ocular deve ser avaliado por um oftalmologista.

Como acelerar a recuperação:

As recomendações do especialista são:

Não coce os olhos para evitar o rompimento de mais vasos.

Inclua na alimentação fontes de vitamina C, entre elas frutas cítricas, brócolis e pimentão que fortalecem os vasos sanguíneos.

Evite esforço físico intenso durante a recuperação.

Durma de 6 a 8 horas/dia e mantenha o corpo bem hidratado bebendo.

Para isso beba 35 ml de água para cada quilo de seu peso.

Aplique compressas frias nos olhos para contrair os vasos e diminuir o sangramento nos primeiros dias após o derrame.

Prevenção

Queiroz Neto ressalta que o uso de óculos de proteção durante a prática de esportes como andar de bicicleta, jogar tênis, beach tênis, golfe, pingue-pongue é, sem dúvida, a mais importante medida de prevenção para impedir traumas nos olhos. Paulo Zulu é uma confirmação da importância dos óculos de proteção, comenta.

Para alérgicos a dica é manter os olhos lubrificados e só usar colírio com corticoide com indicação de um oftalmologista para evitar condições como glaucoma, o ladrão silencioso da visão.

Outro tipo de derrame – O Hifema

Queiroz Neto afirma que quanto mais grave é o derrame ocular, menor é a alteração na aparência do olho. Este é o caso do hifema, sangramento que acumula sangue entre a córnea e a íris, parte colorida do olho onde se forma uma mancha visível de sangue em sua base. Mais frequente entre pessoas com anemia falciforme, distúrbios de coagulação, praticantes de esportes de contato como futebol, basquete ou luta, o hifema frequentemente é causado por um trauma contuso como o que aconteceu com Neymar no campeonato paulista de 2010.

Sinais de alerta

O oftalmologista explica que os sinais de alerta deste tipo de derrame são dor intensa, grande sensibilidade à luz, visão embaçada ou com mancha e bloqueio do escoamento do humor aquoso que causa glaucoma agudo e cegueira irreversível. Por isso, o atendimento deve ser imediato, pontua.

Hemorragia vítrea não altera a aparência do olho

De todos os tipos de derrame ocular o oftalmologista afirma que o mais grave é a hemorragia vítrea que não altera a aparência do olho porque ocorre na humor vítreo, gel que preenche o globo ocular. Os sinais deste tipo de derrame são: manchas escuras na visão, enxergar muitas moscas volantes ou pontos pretos flutuantes, visão distorcida, flashes de luz quando a retina sofre tração, perda parcial ou total da visão. Caso perceba qualquer um destes sintomas procurar um oftalmologista com urgência, de preferência com acesso a exame de mapeamento de retina e ultrassonografia ocular.

