Descubra como preparar um hot dog de forno delicioso

Iniciar a semana com uma receita prática e gostosa faz a diferença, ainda mais se for daquelas que todo mundo gosta! A sugestão do dia é um Hot Dog de Forno, fácil de preparar, saboroso, e perfeito para um jantar descontraído, ou para levar para o lanche da tarde no trabalho.

Com massa fofinha e um recheio mais do que caprichado, essa receita conquista a todos, então já separa os ingredientes e bora para a cozinha! Confira o passo a passo:

Hot Dog de Forno

Ingredientes

Massa:

2 xícaras (chá) de farinha Finna com fermento

2 xícaras (chá) de leite

2 ovos

100 g de queijo parmesão ralado

Recheio:

8 salsichas cozidas e picadas

1 cebola picada

1 tomate picado sem sementes

1 pimentão picado

1 lata de milho

1 lata de ervilha

azeitonas a gosto

1/2 lata de molho de tomate



Modo de Preparo

Massa:

Bata no liquidificador a farinha Finna com fermento, os ovos, o leite e metade do queijo ralado

Recheio:

Em uma panela, leve todos os ingredientes ao fogo médio e deixe cozinhar por alguns minutos

Unte uma forma e polvilhe com farinha de trigo

Despeje a metade da massa, o recheio e cubra com o restante da massa

Polvilhe com o resto do queijo

Leve ao forno médio (180° C), preaquecido, por aproximadamente 30 minutos

