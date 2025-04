Não tente enganar estes signos... eles 'pegam a mentira no pulo'!

© Shutterstock

Já ouviu falar em microexpressões? Aqueles sinais faciais rápidos que não conseguimos mascarar completamente. Algumas pessoas leem-nos facilmente, enquanto outros mal notam.

Segundo Gabriel Holt, autor no site My Inner Creative, existem quatro signos que 'pegam' qualquer mentira, por mais que a tente ocultar.

Vamos ver quem são e por que são tão difíceis de enganar. Será que está na lista?

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

"As pessoas deste signo prosperam em investigar a verdade nua e crua. Então, se estiver inventando uma história, eles irão identificar cada discrepância com precisão cirúrgica".

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

"São notoriamente analíticos. Eles consideram o contexto, o timing. As pessoas que nasceram sob este signo prestam atenção na forma como a escolha de palavras de alguém sugere uma intenção oculta. O problema está nos detalhes, como uma mudança no padrão de fala ou o uso excessivo de palavras de preenchimento".

Aquário (21 de janeiro a 19 de fevereiro)

"A sua mentalidade crítica torna-os incrivelmente difíceis de enganar. Eles analisam a lógica de uma afirmação antes de decidir se ela se sustenta e são rápidos em denunciar qualquer coisa que cheire a inconsistência".

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

"São práticos, com o pé no chão e consistentemente céticos, da melhor maneira possível. Se disser algo que não condiz com a realidade, eles vão criticá-lo sem que consiga sequer terminar a frase. Gostam de fatos, dados e evidências concretas, o que os torna resistentes a pessoas de lábia. Mantêm um registo mental das suas declarações, para ver se você as cumpre".

