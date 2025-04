Por que damos soluços — e será que um susto realmente pode ajudar?

© Shutterstock

Eles surgem de repente, são involuntários e, na maioria das vezes, desaparecem sem aviso. Os soluços, embora comuns e geralmente inofensivos, ainda despertam curiosidade e inspiram todo tipo de “cura” caseira. Entre elas, está o clássico: “Quer que eu te dê um susto?”. Mas será que essa tática funciona mesmo?

Para entender o que está por trás desse espasmo tão familiar, é preciso olhar para o funcionamento do nosso corpo. “O soluço ocorre quando o diafragma — o músculo que separa o tórax do abdômen e que é fundamental para a respiração — sofre uma contração súbita e involuntária. Isso faz com que as cordas vocais se fechem abruptamente, gerando o som característico”, explica a médica de família Deolinda Chaves Beça, em entrevista ao portal Lifestyle ao Minuto.

Essa contração pode ser desencadeada por diversos fatores: refeições rápidas, bebidas gaseificadas, mudanças bruscas de temperatura no estômago ou até mesmo estados de ansiedade.

Mas e quanto ao susto? Apesar de parecer uma tática cômica, há uma explicação fisiológica por trás dela. “O susto provoca um estímulo súbito no sistema nervoso autônomo, especialmente nos nervos vago e frênico, que estão diretamente ligados ao reflexo do soluço. Esse estímulo pode funcionar como um ‘reinício’ desse circuito, interrompendo os espasmos”, afirma a médica. Ainda assim, ela ressalta: não há evidências científicas robustas que comprovem a eficácia do método — se funcionar, provavelmente será mais por distração do cérebro do que por ciência.

Outros métodos populares, como prender a respiração, beber água gelada lentamente ou engolir uma colher de açúcar, também atuam nesses mesmos nervos e podem trazer alívio momentâneo.

Na maioria dos casos, os soluços desaparecem sozinhos em poucos minutos. Porém, quando persistem por mais de 48 horas ou se tornam frequentes, é fundamental procurar avaliação médica. “Nesses casos, eles podem ser sintomas de condições mais graves, como lesões neurológicas, doenças metabólicas ou efeitos colaterais de medicamentos”, alerta a especialista.

Ou seja, o susto pode até ajudar — mas, quando o soluço insiste, é o médico quem deve entrar em cena.





