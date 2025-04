Casamento duradouro? O conselho do Papa que se tornou viral

© Shutterstock

Após a morte do Papa Francisco, nesta segunda-feira (21), diversas homenagens ao pontífice tomaram conta das redes sociais. Entre elas, um vídeo comovente publicado por um casal brasileiro viralizou ao mostrar um conselho dado pessoalmente pelo líder da Igreja Católica sobre como manter um relacionamento duradouro.

Gabi e Edson Marques Bueno, que haviam acabado de se casar quando participaram de uma audiência com o Papa, compartilharam o momento especial em seu perfil no Instagram. No vídeo, o casal pergunta a Francisco qual conselho ele daria para que o relacionamento resistisse ao tempo.

A resposta do pontífice foi simples e cheia de sabedoria:

"Discutam o que quiserem, contanto que haja paz no fim do dia. Nunca durmam zangados. Uma carícia já está bom. A 'guerra fria' no dia seguinte é muito perigosa."

Tanto no Instagram como na rede social X, o vídeo contou com milhares de visualizações.

